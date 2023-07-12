Республиканцы потребовали от Остина отчет об ошибках в оценке помощи Киеву

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Министр обороны США Ллойд Остин

Группа влиятельных сенаторов от Республиканской партии США в письме на имя шефа Пентагона Ллойда Остина потребовала от него отчет об ошибках с оценкой оказанной Украине военной помощи, передает РИА Новости. Республиканцы подозревают, что Пентагон пытается скрыть от конгрессменов данные об объеме денег, направленных на помощь Киеву. В письме они подчеркнули, что реальную власть над кошельком имеют конгрессмены, а не Пентагон.

Эти так называемые «ошибки в оценке» вызывают особую озабоченность, учитывая характер и объем выделяемой США помощи Украине, который на данный момент составляет более $113 млрд. Это явная попытка получить дополнительные средства в обход конгресса, продолжая при этом уделять приоритетное внимание Украине в ущерб более важным интересам США, включая сдерживание Китая в Тихоокеанском регионе, — говорится в обращении американских политиков.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх заявила, что фактическая сумма военной помощи, предоставленной США Украине в 2022-м и 2023 году оказалась на $6,2 млрд ниже, чем изначально предполагалось.

В результате аудиторской проверки были разработаны соответствующие критерии для более точной оценки стоимости. После пересчета было установлено, что сумма переоценки для 2023 финансового года составила $3,6 млрд, а для 2022 финансового года — $2,6 млрд, что в совокупности составляет $6,2 млрд долларов.