Пять человек погибли в результате крушения самолета в США

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

В американском штате Арканзас потрепел крушение двухмоторный самолет Beech BE20. Инцидент произошел возле Национального аэропорта Литл-Рок. На борту самолета находились пять человек, все они погибли. Об этом сообщает телеканала ABC со ссылкой на информацию властей.

В то время надвигался сильный штормовой фронт. Я не знаю, связаны ли эти два явления, но был сильный ветер, несколько минут шел сильный дождь, — приводит телеканал слова представителя местного отделения полиции.

Накануне сообщалось, что в Словакии потерпел крушение двухмоторный самолет Diamond DA42 Twin Star. Находившиеся в нем четыре человека погибли. Трагедия произошла в районе города Тренчин на западе страны.

Также сообщалось, что в Кемеровской области в районе горы Топхан частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек. К месту инцидента были направлены экстренные службы.