В Словакии разбился пассажирский самолет, никто не выжил Четыре человека погибли в результате крушения самолета Diamond DA42 в Словакии

Фото: Xinhua/Global Look Press

В Словакии потерпел крушение двухмоторный самолет Diamond DA42 Twin Star. Находившиеся в нем четыре человека погибли. Трагедия произошла в районе города Тренчин на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя скорой помощи Мартина Балко.

Прибывшая первой на место падения самолета бригада медиков обнаружила всех четырех находившихся в авиамашине человек уже без признаков жизни. Все погибшие — граждане Словакии, — рассказал Балко.

Он также уточнил, что самолет был зарегистрирован в Чехии, но при этом прикреплен к местному аэроклубу. В день катастрофы он совершал очередной тренировочный полет.

По предварительным данным, на борту самолета находился директор аэроклуба. Начато расследование причин аварии.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в районе горы Топхан частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек. К месту инцидента были направлены экстренные службы.

На Сахалине в результате крушения вертолета Robinson погибли два человека, еще один получил серьезные ранения. По данным СМИ, погибшие скончались от полученных травм до прибытия спасателей.