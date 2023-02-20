Один человек погиб и один пострадал при крушении Ми-8 в Кузбассе

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Вертолёт Ми-8

В Кемеровской области в районе горы Топхан частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек. К месту аварии были направлены экстренные службы.

В районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8. На борту находились десять человек. В результате один человек погиб, еще один пострадал, — рассказал собеседник агентства.

Ранее на Сахалине в результате крушения вертолета Robinson погибли два человека, еще один получил серьезные ранения. По данным СМИ, погибшие скончались от полученных травм до прибытия.

В январе во Внуково также потерпел крушение вертолет Mи-8. На борту судна не было пассажиров, там находились только члены экипажа. Летательное средство принадлежало специальному летному отряду «Россия». Оно не успело оторваться от земли, его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом.