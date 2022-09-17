Пентагон выступил против поставок ВСУ ракет дальнего действия

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Руководство Пентагона выступило против поставок украинской армии ракет дальнего действия. В ведомстве считают, что нанесение ими ударов по целям на территории России приведет к дальнейшей эскалации, передает телеканал NBC со ссылкой на двух военных чиновников.

Администрация Байдена отложила запрос Украины о предоставлении ракет большей дальности из-за опасений, что это может спровоцировать опасный ответ со стороны России, а высокопоставленные чиновники Пентагона выступили против этой идеи, — говорится в сообщении.

Речь идет о баллистических ракетах ATACMS. Телеканал напомнил о предупреждении МИД России, что в случае поставок Украине такого оружия США перейдут «красную черту» и станут прямой стороной конфликта.

Чиновники Пентагона отметили, что ВСУ достаточно имеющихся на вооружении ракет дальностью до 100 миль для поражения российских целей, поэтому «нет особо острой необходимости вести огонь на большее расстояние».

Ранее в Пентагоне рассказали, что будет включать в себя очередной пакет военной помощи Украине. США поставят ВСУ боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, стрелковое оружие, приборы ночного видения, оборудование для разминирования, теплое обмундирование. Размер помощи составляет около $600 млн.