В Пентагоне назвали состав нового пакета военной помощи Украине Пентагон: в новый пакет помощи Украине войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS

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Новый пакет военной помощи США Киеву включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, средства борьбы с беспилотниками. Размер помощи составляет порядка $600 млн. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

По данным ведомства, пакет содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.

Таким образом, по информации Пентагона, общий объем военной помощи Украине со стороны США при администрации Байдена составил $15,8 млрд, с момента начала спецоперации — $15,1 млрд.

В Пентагоне подчеркнули, что продолжат работать с союзниками и партнерами над предоставлением Украине ключевых вооружений с учетом меняющихся нужд страны на поле боя.

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн.

В то же время сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл заявил, что западные союзники Украины имеют между собой определенные договоренности, что не позволяет им передать Киеву свои основные боевые танки.