В бундестаге раскрыли, почему Запад не может отправить на Украину танки Сопредседатель СДПГ Клингбейл: страны Запада договорились не поставлять танки на Украину

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Западные союзники Украины имеют между собой определенные договоренности, что не позволяет им передать Киеву свои основные боевые танки. Об этом ARD рассказал сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл. Такую же информацию сообщило агентство Bloomberg.

Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца, — сказал Клингбейл.

При этом он выразил надежду, что ежедневный мониторинг поможет Берлину определить, какой шаг нужно сделать дальше.

Также о негласной договоренности западных стран не поставлять танки Украине сообщило агентство Bloomberg. Оно также отметило, что армия ФРГ имеет ограниченный парк основных боевых машин и потому не может передать часть их в распоряжение ВСУ.

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, туда, вероятно, войдут передовые ракетные системы и гаубицы.

Перед этим США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. На Украину будут поставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.