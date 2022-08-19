США предоставят Украине военную помощь на $775 млн

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Соединенные Штаты анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона. Отмечается, что помощь будет представлена в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие.

США объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму $775 млн, — говорится в сообщении.

Среди заявленных позиций, которые будут поставлены на Украину, названы боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.

Ранее о предоставлении США военной помощи для Украины сообщал Reuters. Ожидалось, что общая стоимость предоставляемого вооружения составит около $800 млн.

При этом заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что в США считают достаточным число переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Теперь у Пентагона находится в приоритете обеспечение бесперебойных поставок Киеву боеприпасов к ним.