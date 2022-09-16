Байден официально объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине Президент США Байден официально объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в четверг, 15 апреля, официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Об этом говорится в меморандуме, который глава государства направил руководителю Госдепартамента Энтони Блинкену. Текст распространил Белый дом.

Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до $600 млн <...> на помощь Украине, — говорится в тексте.

При этом непосредственно содержание нового пакета пока не раскрывается.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что американские власти в ближайшее время объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи. По данным агентства, объем военной помощи составит составит $600 млн. Ранее о том, что Штаты планируют объявить об очередной поставке вооружений Киеву писала газета Politico.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявлял, что туда, вероятно, войдут передовые ракетные системы и гаубицы.