Стал известна сумма нового пакета военной помощи Украине от США Politico: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Фото: Министерство обороны Украины

Противотанковый ракетный комплекс Javelin

США в течение этой недели могут объявить о выдаче нового пакета военной помощи Киеву в объеме $600 млн, сообщает Politico, ссылаясь на представителя Конгресса Соединенных Штатов. По информации издания, поддержка Украине будет похожа на ту, которая была ранее согласована на сумму в размере $675 млн.

По данным издания, темпы украинского контрнаступления «подпитываются» поставками оружия со стороны Запада. Боевой активности ВСУ способствовали высокоточные ракеты и артиллерийские боеприпасы, предоставленные армии Украины со стороны США.

Помимо этого, в газете также отметили противобатарейные радары американского производства, с помощью которых украинцы определяют местонахождение противника и находят российские артиллерийские орудия.

Ранее стало известно, что США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. На Украину будут поставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон продолжает толкать Киев на новые преступления, «ведя войну до последнего украинца». Политик подчеркнул, что США ошибочно полагают, что такими действиями им удастся избежать конфликта.