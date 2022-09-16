Reuters узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $600 млн Reuters: США скоро объявят о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $600 млн

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Американские власти в ближайшее время объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных должностных лиц США.

По данным агентства, объем военной помощи составит составит $600 млн. Ранее о том, что Штаты планируют объявить об очередной поставке воойружений Киеву писала газета Politico. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявлял, что о новом пакете будет объявлено «очень скоро», По его словам, туда, вероятно, войдут передовые ракетные системы и гаубицы.

Ранее США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. На Украину будут поставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.

В свою очередь пикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон продолжает толкать Киев на новые преступления, «ведя войну до последнего украинца».