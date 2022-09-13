Володин: США продолжают толкать Киев на новые преступления

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Вашингтон продолжает толкать Киев на новые преступления, «ведя войну до последнего украинца», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что США ошибочно полагают, что такими действиями им удастся избежать конфликта.

[Вашингтон] только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на всё новые преступления. <...> Если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается, — написал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что Вашингтон не прикладывал усилия для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, хотя «люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет». Кроме того, Володин не видит, что в настоящее время США делают для прекращения ударов по Запорожской АЭС, «грозящих ядерной катастрофой».

При этом парламентарий выразил уверенность, что все цели военной операции России на Украине будут достигнуты «в любом случае».

Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена, — подытожил Володин.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают Россию виновной в авиаударах по критической инфраструктуре Украины. Она добавила, что Вашингтон осуждает Москву за подобные действия.