Названа сумма для передачи США Украине в рамках военной помощи США объявили о новом пакете военной помощи для Киева на $325 млн

Фото: defense.gov

Президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму в $325 млн, следует из заявления Пентагона. В пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды.

Сегодня министерство обороны анонсирует новую критическую помощь для обеспечения безопасности Украины. <...> на сумму до $325 млн, — говорится в публикации.

18 апреля правительство Германии сообщило о прибытии на Украину американского зенитно-ракетного комплекса Patriot вместе с боеприпасами. Киев также получил еще 16 грузовых автомобилей Zetros (в общей сложности было передано 76 единиц), а также два автомобиля погранохраны.

В начале апреля в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд. Отмечается, что имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще 2,1 миллиарда выделяется на новые закупки.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее впервые допустил возможность военной помощи Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на это сказал, что на возможные поставки Киеву оружия со стороны Сеуле Москва может начать поставлять новейшее оружие в Северную Корею. Он назвал Южную Корею еще одной страной, которая готова «помочь нашим врагам».