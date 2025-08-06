Над Россией заметили самолет спецпосланника Трампа

Самолет, на котором, как предполагается, летит спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф, вошел в воздушное пространство России в среду, 6 августа, около 06:11 по московскому времени, об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar. Речь идет о Bombardier Global 7500, вылетевшем из Флориды.

Ранее появилась информация, что самолет с Уиткоффом мог вылететь из Соединенных Штатов. Вылет подтвердили данные диспетчеров.

Представитель Госдепа Тэмми Брюс подтвердила поездку Уиткоффа в Россию. Она напомнила, что его визит был анонсирован администрацией США. Брюс также признала отсутствие конкретики относительно вопросов, которые дипломат будет обсуждать в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не планирует заранее комментировать предстоящий визит Уиткоффа в Россию. Тем не менее, по его словам, российское руководство считает очень важными подобные встречи.

Как предположил политолог Норат Аджамян, в ходе визита в Москву Уиткофф может обсудить с российскими представителями то, как будет строиться переговорный процесс по украинскому конфликту. В частности, стороны могут обсудить воздушное перемирие.