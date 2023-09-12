Над Байденом планируют оформить опеку из-за провалов в памяти Либертарианская партия подаст заявление на опеку над Байденом

Фото: Alejandro/Global Look Press

Джо Байден

Либертарианская партия США подаст заявление на опеку над президентом Джо Байденом и «замирающим» лидером республиканцев Митчем Макконнеллом. Все дело в провалах памяти, их бессвязных фразах и неловких ситуациях, в которые попадают политики, сообщила партия в Twitter (X).

Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом, — сказано в сообщении.

В партии добавили, что к состоянию лидеров страны нельзя подходить легкомысленно, ведь это уже проблема нацбезопасности. Оплошности американского президента вызывают тревогу, а также «законные вопросы о его психической пригодности».

Ранее Джо Байден начал свое выступление по случаю годовщины терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Инцидент произошел на Аляске, куда американский лидер прибыл после саммита G20 и визита во Вьетнам. В ходе выступления президент США также рассказал, что 12 сентября 2001 года находился в Нью-Йорке и «смотрел на упавшее здание». Однако его политические соперники, СМИ и пользователи соцсетей в этом усомнились. По словам Байдена, в тот день он «будто смотрел через врата ада».