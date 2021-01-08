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США

«Мао, Ленин и Сталин улыбаются»: Трамп-младший о блокировке отца в Twitter

19:55, 09 января 2021 46
Фото: Revierfoto/Global Look Press

Сын действующего главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что мир смеётся над Америкой, ведь свобода слова в стране мертва и подконтрольна «могущественным левакам». Так он оценил блокировку аккаунта своего отца в Twitter.

Мир смеётся над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками, — написал сын американского лидера в Twitter.

Социальная сеть пока не удалила этот комментарий и не заблокировала учётную запись Трампа-младшего, но на этот случай он подготовился: разместил ссылку на свой собственный сайт, если ему вдруг закроют доступ в Twitter.

Ранее Twitter на постоянной основе заблокировал доступ к социальной сети для Дональда Трампа. Формальным поводом названы комментарии политика, которые могут подстрекать его сторонников к насилию. Нынешний глава Белого дома также не может пользоваться Facebook и Instagram минимум две недели. Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что политик может использовать оставшееся время, чтобы подорвать мирный переход власти к Байдену.

Как писал NEWS.ru, Трамп пришёл в ярость, когда узнал, что Twitter заблокировал его страницу на постоянной основе. Когда он решил воспользоваться аккаунтом президента США, то Twitter просто стёр написанные политиком сообщения.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что американская социальная сеть объявила американскому лидеру «беспощадную войну». Телеведущий Владимир Соловьёв увидел в решении Twitter ущемление прав граждан США, писал NEWS.ru.

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