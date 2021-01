«Мао, Ленин и Сталин улыбаются»: Трамп-младший о блокировке отца в Twitter

Социальная сеть пока не удалила этот комментарий и не заблокировала учётную запись Трампа-младшего, но на этот случай он подготовился: разместил ссылку на свой собственный сайт, если ему вдруг закроют доступ в Twitter.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land.