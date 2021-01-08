«Мао, Ленин и Сталин улыбаются»: Трамп-младший о блокировке отца в Twitter

https://static.news.ru/photo/60ae2422-529d-11eb-88bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Revierfoto/Global Look Press

Сын действующего главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что мир смеётся над Америкой, ведь свобода слова в стране мертва и подконтрольна «могущественным левакам». Так он оценил блокировку аккаунта своего отца в Twitter.

Мир смеётся над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками, — написал сын американского лидера в Twitter.

Социальная сеть пока не удалила этот комментарий и не заблокировала учётную запись Трампа-младшего, но на этот случай он подготовился: разместил ссылку на свой собственный сайт, если ему вдруг закроют доступ в Twitter.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case Iâm next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

Iâll let u know where I land. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Ранее Twitter на постоянной основе заблокировал доступ к социальной сети для Дональда Трампа. Формальным поводом названы комментарии политика, которые могут подстрекать его сторонников к насилию. Нынешний глава Белого дома также не может пользоваться Facebook и Instagram минимум две недели. Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что политик может использовать оставшееся время, чтобы подорвать мирный переход власти к Байдену.

Как писал NEWS.ru, Трамп пришёл в ярость, когда узнал, что Twitter заблокировал его страницу на постоянной основе. Когда он решил воспользоваться аккаунтом президента США, то Twitter просто стёр написанные политиком сообщения.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что американская социальная сеть объявила американскому лидеру «беспощадную войну». Телеведущий Владимир Соловьёв увидел в решении Twitter ущемление прав граждан США, писал NEWS.ru.