Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы на две недели

https://static.news.ru/photo/d7b04bd4-5105-11eb-96d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что страницы действующего президента США Дональда Трампа будут заблокированы минимум на две недели, пока мирная передача власти не будет завершена.

Шокирующие события последних 24 часов показывают, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному ему преемнику Джо Байдену, — написал Цукерберг.

Он напомнил, что Трамп использовал платформу социальной сети для оправдания, но не осуждения действий своих сторонников возле здания Капитолия. Эти сообщения были удалены, поскольку в соцсети рассудили, что они могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Цукерберг подчеркнул, что на протяжении нескольких лет американский президент использовал платформу, поскольку её пользователи имели право получать доступ даже к спорной политической речи, но сейчас совершенно иная ситуация.

Мы считаем, что риски, связанные с тем, чтобы позволить президенту продолжать пользоваться нашими услугами в этот период, просто слишком велики. Facebook и Instagram на неопределённый срок и, по крайней мере, на ближайшие две недели, пока не будет завершена мирная передача власти, [заблокирует страницы Трампа], — цитирует главу Facebook издание Techcrunch.com.

Ранее официальный представитель социальной сети Twitter отказался отвечать на вопрос, когда американский лидер Дональд Трамп вновь сможет пользоваться социальной сетью. При этом он подтвердил, что политик выполнил условия для размораживания аккаунта.

Аккаунт был заблокирован на 12 часов из-за трёх постов, в которых было указано, что выборы у Трампа «украли». Политик призывал своих сторонников расходиться от здания Капитолия. Позже глава Белого дома удалил все посты, нарушающие правила социальной сети.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, писал NEWS.ru.