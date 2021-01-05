Twitter отказался сообщить, когда разблокирует Трампа

https://static.news.ru/photo/07a08ad6-50f5-11eb-be05-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Официальный представитель социальной сети Twitter не стал отвечать на вопрос, когда американский президент Дональд Трамп сможет снова публиковать твиты, но подтвердил, что тот выполнил условия для размораживания аккаунта.

Президент Трамп удалил из своего профиля три записи в Twitter, из-за которых его аккаунт в среду был заморожен, сообщил CNN официальный представитель Twitter. Это даёт возможность Трампу вернуть себе право твитить уже сегодня. На вопрос о том, во сколько Трамп сможет начать писать сообщения в Twitter снова, компания отказалась ответить, — сообщил телеканал СNN.

Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа на 12 часов и пригрозила сделать это навсегда, если Трамп не удалит три поста, которые в Twitter посчитали нарушением правил. Также временная блокировка была установлена на аккаунт Трампа в Facebook. В указанных записях на фоне беспорядков у здания конгресса республиканец заявил, что выборы у него «украли», и призвал своих сторонников, штурмующих Капитолий, расходиться. 7 января Трамп удалил все нарушающие правила социальной сети посты.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что беспорядки, прошедшие минувшей ночью в американской столице, ставят вопрос о дальнейшей судьбе США как государства, сообщал NEWS.ru.