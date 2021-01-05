Горбачёв считает, что беспорядки в Вашингтоне ставят под вопрос судьбу США

https://static.news.ru/photo/e9d2efbc-50f4-11eb-ac1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison via www.imago/Global Look Press

Беспорядки, прошедшие минувшей ночью в Вашингтоне, ставят вопрос о дальнейшей судьбе США как государства, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

Политик считает, что штурм Капитолия был разработан заранее «и ясно кем».

Но беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не всё так просто, — цитирует Горбачёва «Интерфакс».

По его мнению, произошедшее «поставило под вопрос дальнейшую судьбу США как государства».

Горбачёв считает, что спустя немного времени люди разберутся, зачем эти беспорядки были организованы. Он выразил надежду, что представители нового поколения поймут, что «гонка вооружения — это смерть», и сделают выводы о её прекращении.

Поворот к разрядке будет, поворот к отказу от гонки вооружений будет — я в этом уверен, — отметил политик.

6 января в конгрессе должны были приступить к утверждению результатов президентских выборов. Процесс сертификации был сорван сторонниками действующего главы государства Дональда Трампа, которые ворвались в зал заседаний сената. В связи с этим работа была приостановлена, а конгрессмены были эвакуированы. В столкновениях с полицией погибли четыре человека.

7 января Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента страны. За него проголосовали 306 выборщиков, тогда как за действующего президента Дональда Трампа — 232.

Как писал NEWS.ru, минимум четыре сотрудника администрации президента США Дональда Трампа подали в отставку после протестов в Вашингтоне.