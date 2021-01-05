Сотрудники Белого дома подают в отставку после беспорядков в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/4e700b60-50ed-11eb-9391-fa163e074e61_660.jpg Стефани Гришэм Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Как минимум четыре сотрудника администрации президента США Дональда Трампа подали в отставку после протестов в Вашингтоне.

Одной из первых заявление об уходе подала руководитель аппарата первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Позже её примеру последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета, сообщает телеканал Fox News.

Также заявление об увольнении подал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер. Он уже прокомментировал своё решение.

Я был глубоко обеспокоен тем, что увидел сегодня. Я покидаю свою должность с этого момента, — цитирует его телеканал.

6 января в Вашингтоне собрался Конгресс США, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа, которые прямо с митинга в его поддержку отправились штурмовать Капитолий. Парламентариев эвакуировали, а протестующих удалось выбить из здания с применением силы. Четверо американцев погибли.

Как писал NEWS.ru, ранее один из руководителей республиканцев в американском сенате Джон Корнин заявил, что к событиям в Капитолии привели слова Трампа, потерявшего в результате выборов свой пост президента страны. В Вашингтоне было «пробито дно», заявил он.