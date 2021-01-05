«Мы пробили дно»: сенатор из США о беспорядках в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/d0376cbc-50e6-11eb-a1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Один из руководителей республиканцев в американском сенате Джон Корнин пообщался с журналистами на тему беспорядков на территории Вашингтона. По мнению политика, к событиям в Капитолии привели слова Дональда Трампа, потерявшего в результате выборов свой пост президента страны.

Как отметил сенатор, в столице было «пробито дно». Корнин заметил, что государственный деятель, который собирает и раззадоривает множество людей, дальше просто не может контролировать толпу.

Нельзя было предлагать этим людям идти к Капитолию и высказывать своё мнение конгрессменам. В эти группы вполне могли затесаться люди, у которых были собственные намерения, — цитирует сенатора CNN.

Корнин также сказал, что ряд функционеров-республиканцев недовольны случившимся. И Трамп после событий в Вашингтоне может лишиться их поддержки.

6 января в Вашингтоне собрался конгресс, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны. В результате беспорядков погибли четыре человека.

В четверг, 7 января, американский конгресс утвердил Джо Байдена в качестве президента страны. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков, передавал NEWS.ru.