В США конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом

https://static.news.ru/photo/c28b71c6-50c3-11eb-8872-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CSRA PHOTOGRAPHY INC/The News Access/Global Look Press

В четверг, 7 января, американский конгресс утвердил Джо Байдена в качестве президента страны. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны. В результате беспорядков погибли четыре человека.

Обсуждение в конгрессе прошло на фоне указанных беспрецедентных событий. Результаты процедуры показали, что Байден утверждён в качестве президента. Это значит, что конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов закрыты, отмечает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, беспорядки в Вашингтоне показали, что Штаты потеряли право навязывать курс другим государствам, а американская демократия оказалась хромой на обе ноги. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.