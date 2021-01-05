Трамп удалил записи с нарушениями в Twitter

https://static.news.ru/photo/3e0cf134-50c5-11eb-9046-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп удалил все нарушающие правила социальной сети посты после того, как его аккаунт заморозили. Об этом рассказал представитель Twitter.

В разговоре с журналистом Bloomberg Куртом Вагнером источник подтвердил, что все твиты исчезли со страницы действующего главы США.

Неизвестно, во сколько точно Трамп удалил твиты, но, вероятно, завтра утром (после 16:00 мск 7 января. — NEWS.ru) он вернёт доступ к своему аккаунту, — написал Вагнер в Twitter.

Trump has indeed deleted the violating tweets, a company spokesperson confirmed. That means the 12-hour suspension is underway.



Unclear what time exactly Trump deleted the tweets but heâll probably have his account back tomorrow morning https://t.co/Y7Bz5wxt93 — Kurt Wagner (@KurtWagner8) January 7, 2021

Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа на 12 часов и пригрозила сделать это навсегда, если Трамп не удалит три поста, которые в Twitter посчитали нарушением правил. Также временная блокировка была установлена на аккаунт Трампа в Facebook. В указанных записях на фоне беспорядков у здания конгресса республиканец заявил, что выборы у него «украли», и призвал своих сторонников, штурмующих Капитолий, расходиться.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека. Одной из убитых оказалась Эшли Бэббит — ветеран ВВС, отдавшая службе 14 лет.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Twitter заблокировал публикацию действующего президента США Дональда Трампа, пометив её как провоцирующую насилие. Он назвал подобные действия социальной сети очередным актом прямой цензуры, сообщал NEWS.ru.