16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Трамп удалил записи с нарушениями в Twitter

11:39, 07 января 2021 10
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп удалил все нарушающие правила социальной сети посты после того, как его аккаунт заморозили. Об этом рассказал представитель Twitter.

В разговоре с журналистом Bloomberg Куртом Вагнером источник подтвердил, что все твиты исчезли со страницы действующего главы США.

Неизвестно, во сколько точно Трамп удалил твиты, но, вероятно, завтра утром (после 16:00 мск 7 января. — NEWS.ru) он вернёт доступ к своему аккаунту, — написал Вагнер в Twitter.

Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа на 12 часов и пригрозила сделать это навсегда, если Трамп не удалит три поста, которые в Twitter посчитали нарушением правил. Также временная блокировка была установлена на аккаунт Трампа в Facebook. В указанных записях на фоне беспорядков у здания конгресса республиканец заявил, что выборы у него «украли», и призвал своих сторонников, штурмующих Капитолий, расходиться.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека. Одной из убитых оказалась Эшли Бэббит — ветеран ВВС, отдавшая службе 14 лет.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Twitter заблокировал публикацию действующего президента США Дональда Трампа, пометив её как провоцирующую насилие. Он назвал подобные действия социальной сети очередным актом прямой цензуры, сообщал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео