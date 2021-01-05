Трамп удалил записи с нарушениями в Twitter

Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа на 12 часов и пригрозила сделать это навсегда, если Трамп не удалит три поста, которые в Twitter посчитали нарушением правил. Также временная блокировка была установлена на аккаунт Трампа в Facebook. В указанных записях на фоне беспорядков у здания конгресса республиканец заявил, что выборы у него «украли», и призвал своих сторонников, штурмующих Капитолий, расходиться.
Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.
Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Twitter заблокировал публикацию действующего президента США Дональда Трампа, пометив её как провоцирующую насилие. Он назвал подобные действия социальной сети очередным актом прямой цензуры, сообщал NEWS.ru.