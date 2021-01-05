Четыре человека погибли во время беспорядков в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/8af5cb6c-50aa-11eb-8cf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Во время беспорядков на территории Вашингтона, США, погибли четыре человека. Все они были совершеннолетними. Об этом сообщил полиции Роберт Конти.

Ранее стало известно о погибшей женщине по имени Эшли Бэббитт. Она была ветераном ВВС. Как отметил Конти, в женщину из служебного оружия выстрелил один из полицейских Капитолия. Бэббит доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти её жизнь.

Позднее появились сообщения о гибели ещё троих человек. Каждый из них, по словам начальника городской полиции, скончался в результате происшествий, требующих оказания неотложной помощи со стороны медицинских специалистов.

В ходе протестов задержаны 52 человека, некоторые — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введённого в столичном округе Колумбия, — цитирует Конти РИА Новости.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа.

Как ранее писал NEWS.ru, режим ЧС в Вашингтоне продлевается на 15 дней вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена из-за продолжающихся акций протеста, говорится в заявлении мэра Мюриэл Баузер.