Источник сообщил о ярости Трампа после блокировки аккаунта в Twitter

https://static.news.ru/photo/bde306e8-523f-11eb-8571-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп буквально пришёл в ярость, когда узнал о блокировке его аккаунта в Twitter на постоянной основе. Он сразу же начал искать варианты разрешения данной проблемы. Об этом журналистам сообщил информированный источник из администрации американского лидера.

Ранее Twitter бессрочно заблокировал личный аккаунт Трампа @realDonaldTrump, так как руководство сервиса посчитало, что новые посты президента могут спровоцировать «волну насилия». Затем соцсеть приостановила доступ к аккаунту предвыборного штаба президента после того, как в нём появилась фотография логотипа сервиса на фоне серпа и молота.

После того как Twitter заблокировал учётную запись Трампа на постоянной основе, он буквально потерял рассудок и в срочном порядке начал выяснять, какие у него есть варианты, — цитирует источник Politico.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дональд Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать. Сообщение затем было размещено в официальном аккаунте главы государства, который остался незаблокированным, в отличие от личного аккаунта Трампа. Сервис оперативно удалил сообщение с высказыванием главы Белого дома.