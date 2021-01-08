Трамп заявил, что не замолчит из-за Twitter, сервис удалил это сообщение

https://static.news.ru/photo/6b676c82-5227-11eb-9b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать, сообщение затем было размещено в официальном аккаунте главы государства, который остался незаблокированным, в отличие от личного аккаунта Трампа. Сервис оперативно удалил сообщение с высказыванием главы Белого дома.

Нас не заставишь замолчать! — говорилось в одной из записей, размещённых в аккаунте @POTUS. Её цитирует РИА Новости.

Трамп также отметил, что он предсказывал, что соцсети начнут его блокировку. Он добавил, что он и его команда ведут переговоры с разными сайтами и изучают возможности создания собственной платформы в Интернете.

Twitter заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня работники Twitter координировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые проголосовали за меня, — говорилось в следующем сообщении.

Twitter затем удалил это сообщение, как и все остальные. В данный момент в официальном аккаунте президента США нет ни одной записи.

Как сообщал NEWS.ru ранее, администрация Twitter на бессрочной основе заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа из опасений, что глава государства своими постами может «спровоцировать вспышки насилия» в стране.

В ночь на 8 января по московскому времени Twitter разблокировал аккаунт Трампа, который ранее был закрыт на 12 часов из-за трёх постов, которые администрация сервиса сочла нарушающими правила. В двухминутном ролике Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января, призвал к миру и заявил, что сделал всё возможное для оспаривания результатов выборов.