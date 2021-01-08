Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

https://static.news.ru/photo/af568260-520f-11eb-98dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Global Look Press

Администрация сервиса микроблогов Twitter на бессрочной основе заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа из опасений, что глава государства своими постами может «спровоцировать вспышки насилия» в стране.

В заявлении администрации Twitter отмечается, что «действие учётной записи приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию», передаёт ТАСС.

Twitter сообщает, что принял соответствующее решение после тщательного анализа постов, которые публикует Трамп. Президент США в настоящий момент вновь утратил доступ к своему аккаунту.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 8 января по московскому времени Twitter разблокировал аккаунт Трампа, который ранее был закрыт на 12 часов из-за трёх постов, которые администрация сервиса сочла нарушающими правила. В двухминутном ролике он осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января, призвал к миру и заявил, что сделал всё возможное для оспаривания результатов выборов.

Разблокировка аккаунта Трампа произошла также после того, как президент США удалил три поста, вызывавшие нарекания администрации Twitter. Ранее решение о блокировке учётных записей Трапа приняли также Instagram, Facebook, YouTube и Twitch.