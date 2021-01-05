Сервис Twitch вслед за Twitter и Facebook заблокировал аккаунт Трампа

https://static.news.ru/photo/64cd56a6-5129-11eb-a42e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Стриминговая платформа Twitch, принадлежащая Amazon, заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Таким образом, сервис присоединился к другим соцсетям.

В свете вчерашней шокирующей атаки на Капитолий мы отключили канал президента Трампа в Twitch, — заявил порталу Axios представитель Twitch.

Сервис Twitch 30 июня уже блокировал аккаунт Трампа из-за демонстрации «ненавистнического поведения» во время трансляции.

Ранее Facebook и Instagram до конца президентского срока Трампа запретили публиковать его материалы. Администрация Twitter из-за нарушений правил соцсети лишила его возможности писать твиты минимум на 12 часов.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал подобные действия социальной сети очередным актом прямой цензуры.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак в своём посте в Instagram заявила, что не является «фанатом Трампа», однако цензура, которой он подвергся, вызывает вопросы. Она сравнила её с деятельностью Роскомнадзора.

По её словам, соцсети — это не государственные органы, решения которых можно оспорить в суде. Это частные компании. И сейчас получается, что они пытаются продвигать «тех, кто угоден», блокируя мнение тех, кто мешает.