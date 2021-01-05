16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

«Настоящий Роскомнадзор»: Собчак осудила блокировку Трампа в соцсетях

20:46, 07 января 2021 19
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак резко раскритиковала американские соцсети за цензуру, которой, по её мнению, подвергся действующий президент США Дональд Трамп.

Аккаунты американского лидера в Twitter, Facebook и Instagram были временно заблокированы — руководства соцсетей сочли, что его посты стали причиной беспорядков в Вашингтоне с участием сторонников нынешнего хозяина Белого дома.

Собчак в своём посте в Instagram заявила, что не является «фанатом Трампа», однако цензура, которой он подвергся, вызывает вопросы. По её словам, соцсети — это не государственные органы, решения которых можно оспорить в суде. Это частные компании. И сейчас получается, что они пытаются продвигать «тех, кто угоден», блокируя мнение тех, кто мешает. Она подчеркнула, что в своих постах Трамп не призывал к насилию, а лишь выражал своё личное мнение.

Это самый настоящий Роскомнадзор в действии. Только ещё страшнее, — заявила телеведущая.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что страницы действующего президента США Дональда Трампа будут заблокированы минимум на две недели, пока мирная передача власти не будет завершена.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео