«Настоящий Роскомнадзор»: Собчак осудила блокировку Трампа в соцсетях

https://static.news.ru/photo/1c860892-5111-11eb-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак резко раскритиковала американские соцсети за цензуру, которой, по её мнению, подвергся действующий президент США Дональд Трамп.

Аккаунты американского лидера в Twitter, Facebook и Instagram были временно заблокированы — руководства соцсетей сочли, что его посты стали причиной беспорядков в Вашингтоне с участием сторонников нынешнего хозяина Белого дома.

Собчак в своём посте в Instagram заявила, что не является «фанатом Трампа», однако цензура, которой он подвергся, вызывает вопросы. По её словам, соцсети — это не государственные органы, решения которых можно оспорить в суде. Это частные компании. И сейчас получается, что они пытаются продвигать «тех, кто угоден», блокируя мнение тех, кто мешает. Она подчеркнула, что в своих постах Трамп не призывал к насилию, а лишь выражал своё личное мнение.

Это самый настоящий Роскомнадзор в действии. Только ещё страшнее, — заявила телеведущая.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что страницы действующего президента США Дональда Трампа будут заблокированы минимум на две недели, пока мирная передача власти не будет завершена.