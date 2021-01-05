Трамп в Twitter осудил беспорядки и сообщил, что передаст власть Байдену

https://static.news.ru/photo/da7a53b8-514c-11eb-b88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: shealah_craighead/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вновь начал публиковать посты в своём Twitter по истечении блокировки. В первом посте он осудил беспорядки на Капитолии, призвал наказать зачинщиков и подтвердил, что намерен сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену.

В ночь на пятницу по московскому времени Трамп опубликовал новое видеообращение в Twitter. В двухминутном ролике он осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января, призвал к миру и заявил, что сделал всё возможное для оспаривания результатов выборов, однако сейчас сосредоточится на передаче власти команде Байдена.

Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром. Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка, — сказал Трамп.

Он добавил, что незамедлительно отдал приказ задействовать Нацгвардию, а участники протеста «не представляют Америку», раз позволили себе такие действия.

Тем, кто нарушил закон, — вы заплатите, — сказал Трамп.

Он сказал также, что сделал всё возможное, чтобы оспорить победу Байдена. По словам Трампа, таким образом он боролся за американскую демократию.

Я продолжаю твердо верить в то, что мы должны реформировать наши законы о выборах, — сказал в этой связи Трамп.

Он отметил, что готов передать власть Джо Байдену и считает настоящий переходный момент времени моментом «исцеления и примирения».

Теперь конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти, — отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, 6 января в районе Капитолийского холма в Вашингтоне начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пришли к зданию Конгресса и ворвались в него, когда парламент собирался объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы. Капитолий вскоре был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

Сам Трамп неоднократно призывал своих сторонников разойтись по домам, однако его обращение к протестующим было расценено политическими противниками как сочувствие сторонникам и подстрекательство.