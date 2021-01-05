Спецназ США оттеснил протестующих со ступеней Капитолия

https://static.news.ru/photo/f00df750-5072-11eb-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Сотрудники полиции и спецназа США прибыли к Капитолию, оттеснили протестующих сторонников Дональда Трампа и выводят демонстрантов из сената, свидетельствуют кадры телеканала NBC.

Разгон демонстрантов со ступеней здания Конгресса США проходит мирно: полицейские просят людей спуститься вниз и разойтись, те не оказывают сопротивления, хотя продолжают громко выражать своё несогласие, сообщает NBC.

На кадрах прямой трансляции от Капитолия видно, что полицейские вооружены огнестрельным оружием, на них надеты бронежилеты, к зданию конгресса стянута бронированная техника.

Издание Politico уточняет, что вошедший ранее в здание конгресса спецназ очистил от протестующих зал заседаний Сената США. Силовики выводят людей через западный и восточный входы Капитолия. Протестующие не сопротивляются.

По словам офицеров полиции Капитолия, зал сената очищен от сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий, — приводит РИА Новости слова представителя спецназа.

Как сообщал NEWS.ru, 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Президент США Дональд Трамп ранее обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно. Он также отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка у Капитолия.

Демократ Джо Байден, победу которого на президентских выборах в США должен был утвердить конгресс 6 января, призвал сорвавших эту процедуру протестующих прекратить «осаду конгресса», разойтись по домам и «дать дорогу демократии».