Пушков оценил блокировку страницы Трампа в Twitter

https://static.news.ru/photo/a7ddeb30-5260-11eb-af90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал блокировку страницы действующего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Это ещё один символ оруэлловского мира в США и сигнал всем, у кого на этот счёт ещё остались иллюзии, — считает политик.

По его словам, социальная сеть объявила американскому лидеру «беспощадную войну».

Пушков убеждён, что сетевые компании в США, а также интернет-платформы стали охранителями «либерального порядка».

Коснулся Пушков и темы удаления приложения социальной сети Parler из магазина приложений Google Play. По его мнению, это подтверждает репутацию Google не как информационной, а как политической платформы. Сенатор считает, что цензура в американской компании стала неотъемлемой частью её функционирования.

Ранее компания Twitter навсегда заблокировала страницу Дональда Трампа, а также начала банить аккаунты его сторонников. На страницу политика были подписаны более 88 млн человек. Кроме того, был заблокирован аккаунт предвыборного штаба Трампа. В социальной сети пообещали пресекать любые попытки политика обходить блокировку его учётной записи.

После блокировки своих аккаунтов Трамп опубликовал пост в официальном аккаунте президента США, где написал, что его не заставят молчать. Twitter через некоторое время удалил это сообщение.

Как писал NEWS.ru, позже источник сообщил о ярости Трампа после блокировки его аккаунта в Twiiter. Американский лидер сразу же начал искать варианты разрешения данной проблемы.