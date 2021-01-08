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Штаб Трампа выложил лого Twitter с серпом и молотом и был заблокирован

07:30, 09 января 2021 46
Фото: Aloisio Mauricio/Global Look Press

Администрация Twitter приостановила доступ к аккаунту предвыборного штаба президента США Дональда Трампа после того, как в нём появилась фотография логотипа сервиса на фоне серпа и молота.

По сообщению РИА Новости, на фотографии логотип Twitter был изображён в красном цвете. На фото также присутствовал символ в виде серпа и молота, что должно было подкреплять заявление самого Трампа о действиях Twitter в интересах левых.

Аккаунт предвыборного штаба Трампа также опубликовал заявление Трампа, из-за которого ранее администрация Twitter удалила все сообщения из официального аккаунта президента США @POTUS.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп сделал заявление о том, что действия Twitter не заставят его замолчать. Это сообщение было размещено в официальной учётной записи президента США, после чего администрация сервиса удалила его и остальные записи.

Перед этим Twitter бессрочно заблокировал личный аккаунт Трампа @realDonaldTrump, так как руководство сервиса посчитало, что новые посты президента могут спровоцировать «волну насилия».

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