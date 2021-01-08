Соловьёв считает блокировку аккаунта Трампа нарушением прав американцев

https://static.news.ru/photo/2fdc8ea0-5267-11eb-a821-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал решение администрации социальной сети Twitter заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Он увидел в этом нарушение прав американских граждан.

Журналист напомнил, что политику запретили блокировать доступ отдельных пользователей к своим постам в Twitter, сославшись на то, что такой запрет нарушает право на свободу слова. Соловьёв уверен, что сейчас происходит обратный процесс, когда Twitter навсегда блокирует аккаунт американского лидера, ссылаясь на внутренние правила компании.

То есть частным компаниям позволительно создавать зоны свободные от действия американской конституции? — задался вопросом журналист в своём Telegram-канале.

По его мнению, произошедшее касается каждого американского гражданина, поскольку указывает, что в США попираются права и свободы.

Социальные сети Twitter, Facebook и Instagram заблокировали американского президента в социальных сетях из-за обращения к своим сторонникам. Руководство этих площадок заявило, что слова действующего главы Белого дома о фальсификациях на выборах дестабилизируют обстановку в США, а также сподвигли протестующих на штурм Капитолия.

При этом Facebook и Instagram заблокировали аккаунты политика минимум на две недели, а Twitter — бессрочно. Также социальная сеть начала блокировать аккаунты сторонников Трампа, которые высказывают сомнения в честности прошедших выборов.

Как писал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков назвал блокировку Трампа в Twitter ещё одним символом оруэлловского мира в США. Он подчеркнул, что социальная сеть объявила американскому лидеру беспощадную войну.