Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за обнародование налоговых деклараций бывшего президента страны Дональда Трампа, сообщает РИА Новости. Решение поддержали 26 конгрессменов, 16 высказались против.
Опубликовать декларации экс-главу Соединенных Штатов просили со времен президентской гонки 2016 года, однако он отказывался это делать.
В сентябре 2020 года газета New York Times заявила, что ознакомилась с документами. По мнению издания, уплаченные Трампом налоги были незначительными. Бывший президент США отвергал достоверность этих выводов.
При этом в конце ноября конгресс все же получил декларации Трампа за последние шесть лет, так как экс-глава страны проиграл суд за сохранение этих сведений в тайне.
Ранее специальный комитет палаты представителей Конгресса США обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Дональду Трампу из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года. Конгрессмены считают, что экс-глава государства занимался «подстрекательством или содействием мятежу». Трампа также обвинили в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления.
Трамп, в свою очередь, обвинил Министерство юстиции США в коррумпированности. Он также усомнился, что новому спецпрокурору Джеку Смиту позволят расследовать причины беспорядков у Капитолия в 2021 году. По мнению самого Трампа, это случилось из-за «коррумпированных выборов 2020 года», на которых победу одержал действующий глава государства Джо Байден.