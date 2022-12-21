Конгрессмены США проголосовали за обнародование налоговых деклараций Трампа

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Дональд Трамп

Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за обнародование налоговых деклараций бывшего президента страны Дональда Трампа, сообщает РИА Новости. Решение поддержали 26 конгрессменов, 16 высказались против.

Опубликовать декларации экс-главу Соединенных Штатов просили со времен президентской гонки 2016 года, однако он отказывался это делать.

В сентябре 2020 года газета New York Times заявила, что ознакомилась с документами. По мнению издания, уплаченные Трампом налоги были незначительными. Бывший президент США отвергал достоверность этих выводов.

При этом в конце ноября конгресс все же получил декларации Трампа за последние шесть лет, так как экс-глава страны проиграл суд за сохранение этих сведений в тайне.

Ранее специальный комитет палаты представителей Конгресса США обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Дональду Трампу из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года. Конгрессмены считают, что экс-глава государства занимался «подстрекательством или содействием мятежу». Трампа также обвинили в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления.

Трамп, в свою очередь, обвинил Министерство юстиции США в коррумпированности. Он также усомнился, что новому спецпрокурору Джеку Смиту позволят расследовать причины беспорядков у Капитолия в 2021 году. По мнению самого Трампа, это случилось из-за «коррумпированных выборов 2020 года», на которых победу одержал действующий глава государства Джо Байден.