Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции США в коррумпированности. Он также усомнился, что новому спецпрокурору Джеку Смиту позволят расследовать причины беспорядков у Капитолия в 2021 году. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Министерство «юстиции» является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу 1 миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы «добраться до Трампа», приказали Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами, — заявил политик.

Он также подверг сомнению вероятность того, что назначенному в ноябре специальному прокурору Джеку Смиту позволят заниматься расследованием причин беспорядков, которые произошли у здания Капитолия 6 января 2021 года. По мнению самого Трампа, это случилось из-за «коррумпированных выборов 2020 года», на которых победу одержал действующий глава государства Джо Байден.

Джек Смит был назначен на должность спецпрокурора по причине продолжения двух уголовных расследований против Трампа. Ранее он работал в Международном уголовном суде в Гааге, а до последнего времени являлся прокурором Специального суда по Косово.

Ранее бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что объявивший о намерении принять участие в выборах президента США 2024 года экс-глава государства теряет поддержку, Республиканской партии необходимо «свежее лицо». Он сообщил, что провел собственный опрос и выяснил, что в течение двух последних лет бывший президент теряет популярность в партии. Болтон также выразил сомнения в том, что действующий глава государства — демократ Джо Байден — действительно намерен баллотироваться на новый срок.