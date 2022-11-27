Экс-соратник Трампа призвал выдвинуть в президенты «свежее лицо» Джон Болтон призвал выдвинуть в президенты США от Республиканской партии «свежее лицо»

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Объявивший о намерении принять участие в выборах президента США 2024 года экс-глава государства Дональд Трамп теряет поддержку, Республиканской партии необходимо «свежее лицо», Такое заявление сделал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете The Guardian. Он сообщил, что провел собственный опрос и выяснил, что в течение двух последних лет бывший президент теряет популярность в партии.

Единственный вопрос, который мы задали: вы хотите Трампа или вы хотите свежее лицо? Я думаю, что в нашем последнем опросе более 50% сказали, что хотят свежее лицо. Это будет продолжаться, — рассказал Болтон.

Он также выразил сомнения в том, что действующий глава государства — демократ Джо Байден — действительно намерен баллотироваться на новый срок. По мнению Болтона, данный фактор может повлиять на решение Трампа.

По словам экс-чиновника, Трамп с большой вероятностью может проиграть выборы, в дальнейшем это скажется на представителях республиканцев на выборах других уровней. По мнению Болтона, для возможного республиканского кандидата на выборах главы государства поддержка Трампа может оказаться даже вредной.

Если вы действительно хотите выиграть выборы, Трамп — это не выход, — подчеркнул он.

Подходящим кандидатом для участия в выборах Болтон назвал губернатора Флориды Рона Десантиса, который выиграл переизбрание 8 ноября с большим отрывом от конкурентов. Бывший соратник Трампа полагает, что люди смотрят на Десантиса как на кандидата следующего поколения, а потому действия экс-президента на этом фоне кажутся «старыми и утомленными».

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что готов поддержать на выборах президента США в 2024 году кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса. При этом сам Десантис официально еще не объявлял о своих президентских амбициях.