Конгресс США рекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу Комитет Конгресса США порекомендовал предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия

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Дональд Трамп

Специальный комитет палаты представителей Конгресса США обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Дональду Трампу из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года, трансляцию заседания комитета вел телеканал ABC. Конгрессмены считают, что Трамп занимался «подстрекательством или содействием мятежу». Экс-главу государства также обвинили в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления.

Специальный комитет палаты представителей Конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту Дональду Трампу в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, — сообщил телеканал по итогам заседания.

Отмечается, что данная рекомендация не обязывает государственных обвинителей к конкретным действиям. Журналисты подчеркивают, что окончательное решение будут принимать прокуроры.

Ранее Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции США в коррумпированности. Он также усомнился, что новому спецпрокурору Джеку Смиту позволят расследовать причины беспорядков у Капитолия в 2021 году. По мнению самого Трампа, это случилось из-за «коррумпированных выборов 2020 года», на которых победу одержал действующий глава государства Джо Байден.