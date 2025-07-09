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09 июля 2025 в 20:52

«Испытывал сыновью привязанность»: в США раскрыли отношение Маска к Трампу

Глава аппарата Белого дома Уайлс назвала размолвку Трампа и Маска неприятной

Илон Маск Илон Маск Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава аппарата Белого дома Сьюзен Уайлс согласилась с утверждением обозревателя Миранды Дивайн о том, что миллиардер Илон Маск испытывал своего рода «сыновью привязанность» к президенту США Дональду Трампу, которая «неизбежно должна была в какой-то момент взорваться», пишет New York Post. Уайлс назвала размолвку американского лидера с гендиректором SpaceX «очень неприятной».

По ее словам, 79-летний президент был «очень, очень добр» к 54-летнему предпринимателю. Миллиардер в свою очередь мог многое предложить Трампу.

Он знал то, чего не знали мы. Он разбирался в людях и технологиях, о которых мы не знали, — уточнила Уайлс.

Она отметила, что это была «замечательная история». Однако у этой истории был «очень неприятный финал», добавила глава аппарата Белого дома.

Ранее Маск объявил о создании в Соединенных Штатах новой политической партии под названием «Америка». Инициатива получила одобрение после проведенного среди его подписчиков онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Результаты показали значительную поддержку — 65,4% проголосовавших высказались за учреждение партии.

До этого Reuters сообщило, что Белый дом поручил Пентагону и NASA провести проверку крупных госконтрактов с компанией SpaceX, принадлежащей Маску. В публикации отмечалось, что пока неясно, сможет ли правительство США законно или практически разорвать действующие контракты с фирмами Маска, даже при желании сделать это.

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