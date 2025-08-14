Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 19:35

«Идти вперед»: Трамп высказался об иске Мелании против сына Байдена

Дональд Трамп одобрил миллиардный иск супруги Мелании к сыну Байдена

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поддержал намерение своей супруги Мелании подать в суд на сына бывшего главы Белого дома Хантера Байдена на $1 млрд (79 млрд рублей) по обвинению в клевете, передает Fox News. Иск связан с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Я думаю, что нужно идти вперед, — сказал он в интервью, когда речь зашла о подаче иска.

Ранее Мелания Трамп пригрозила подать в суд на сына Джо Байдена Хантера, требуя $1 млрд компенсации. Поводом стали клеветнические заявления в видео «Хантер Байден возвращается» на YouTube, опубликованном 5 августа. В нем утверждалось, что финансист Джеффри Эпштейн познакомил Меланию с Трампом и что их связи якобы «широкие и глубокие». Представитель Мелании потребовал немедленно опровергнуть сказанное. В противном случае будет подан иск в суд.

До этого мать погибшего участника СВО подала в суд на телеведущую Ларису Гузееву, заявив о клевете в соцсетях. Сын истца, проживший 16 лет в Швейцарии, в 2014 году воевал на стороне ЛДНР под позывным Винни и погиб при обороне Попасной в 2022 году. Конфликт же вспыхнул в январе после перепалки в соцсетях, когда Гузеева публично усомнилась в словах женщины о похищении наград и 6 млн рублей.

Джо Байден
Дональд Трамп
Мелания Трамп
суды
Джеффри Эпштейн
