Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Власти КНР должны отказаться от «провокационной деятельности» в Южно-Китайском море, которая якобы связана с политикой Пекина, например, в нефтегазовой отрасли, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Она процитировала руководителя ведомства Майкла Помпео, утверждавшего, что КНР не позволяет странам — участникам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии получить доступ к почти $2,5 трлн в виде полезных ископаемых.

Китай должен прекратить своё агрессивное поведение и воздерживаться от такого рода провокационной и дестабилизирующей деятельности, — написала Ортэгус на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

20 июля 2019 года Вьетнам потребовал от КНР уважать суверенитет в Южно-Китайском море и попросил Пекин отозвать из акватории, находящейся под контролем Ханоя, исследовательские суда, среди которых есть платформа для проведения геологической разведки «Хайзыонг-8».

Ранее директор Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли заявил, что Россия представляет для США угрозу в краткосрочной перспективе. По его словам, если страну «припереть к стенке», она может повести себя непредсказуемо.

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