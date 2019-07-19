https://static.news.ru/photo/e37d27ee-ab0b-11e9-bf44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Власти КНР должны отказаться от «провокационной деятельности» в Южно-Китайском море, которая якобы связана с политикой Пекина, например, в нефтегазовой отрасли, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Она процитировала руководителя ведомства Майкла Помпео, утверждавшего, что КНР не позволяет странам — участникам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии получить доступ к почти $2,5 трлн в виде полезных ископаемых.

Китай должен прекратить своё агрессивное поведение и воздерживаться от такого рода провокационной и дестабилизирующей деятельности, — написала Ортэгус на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

China’s repeated provocative actions aimed at the offshore oil and gas development of other claimant states in the South China Sea threaten regional energy security and undermine the free and open Indo-Pacific energy market. #SouthChinaSea #IndoPacific pic.twitter.com/ANHn3ibXJW — Morgan Ortagus (@statedeptspox) July 20, 2019

20 июля 2019 года Вьетнам потребовал от КНР уважать суверенитет в Южно-Китайском море и попросил Пекин отозвать из акватории, находящейся под контролем Ханоя, исследовательские суда, среди которых есть платформа для проведения геологической разведки «Хайзыонг-8».

Ранее директор Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли заявил, что Россия представляет для США угрозу в краткосрочной перспективе. По его словам, если страну «припереть к стенке», она может повести себя непредсказуемо.