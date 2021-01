Демократы в сенате призвали вице-президента Пенса отстранить Трампа

На тот случай, если Пенс не пойдёт на такой шаг, Шумер предлагает конгрессу объявить импичмент Трампу.

The quickest and most effective way—it can be done today—to remove this president from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment.



If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress must reconvene to impeach President Trump.