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Демократы в сенате призвали вице-президента Пенса отстранить Трампа

20:31, 07 января 2021 29
Чак Шумер Чак Шумер Фото: Consolidated News Photos/Global Look Press

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер обратился к вице-президенту страны Майку Пенсу с просьбой отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти. Для этого необходимо задействовать 25-ю поправку к конституции.

Самый быстрый и эффективный способ, и это можно сделать сегодня, для отстранения этого президента от должности — это если вице-президент немедленно задействует 25-ю поправку, — написал Шумер в Twitter.

На тот случай, если Пенс не пойдёт на такой шаг, Шумер предлагает конгрессу объявить импичмент Трампу.

25-я поправка к американской Конституции позволяет отстранить президента США от власти в случае его неспособности выполнять обязанности или смерти. В этом случае полномочия переходят к вице-президенту страны. Источники телеканала CNN утверждают, что ряд членов кабинета министров рассматривают возможность применения 25-й поправки.

Беспорядки в Вашингтоне вспыхнули 6 января, когда конгрессмены вечером пытались официально утвердить 78-летнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем прошедших 3 ноября выборов. Сторонники Трампа сумели взять штурмом здание Капитолия, процедура была сорвана, произошли столкновения с полицией, силовики застрели четырёх протестующих. Один из полицейских после инцидента был отправлен в отпуск.

Позже Байдена всё же утвердили новым президентом США, Трамп заявил, что передаст ему власть 20 января, в день инаугурации.

Как писал NEWS.ru, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала произошедший штурм Капитолия актом домашнего терроризма. Она продлила до 20 января режим чрезвычайной ситуации в американской столице. Чтобы Дональд Трамп не подогревал своих сторонников риторикой о нелегитимности прошедших выборов, главу Белого дома заблокировали во всех социальных сетях. Речь идёт о Twitter, Facebook и Instagram.

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