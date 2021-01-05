Демократы в сенате призвали вице-президента Пенса отстранить Трампа

https://static.news.ru/photo/8b7680ee-510f-11eb-99c5-fa163e074e61_660.jpg Чак Шумер Фото: Consolidated News Photos/Global Look Press

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер обратился к вице-президенту страны Майку Пенсу с просьбой отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти. Для этого необходимо задействовать 25-ю поправку к конституции.

Самый быстрый и эффективный способ, и это можно сделать сегодня, для отстранения этого президента от должности — это если вице-президент немедленно задействует 25-ю поправку, — написал Шумер в Twitter.

На тот случай, если Пенс не пойдёт на такой шаг, Шумер предлагает конгрессу объявить импичмент Трампу.

The quickest and most effective wayâit can be done todayâto remove this president from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment.



If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress must reconvene to impeach President Trump. — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2021

25-я поправка к американской Конституции позволяет отстранить президента США от власти в случае его неспособности выполнять обязанности или смерти. В этом случае полномочия переходят к вице-президенту страны. Источники телеканала CNN утверждают, что ряд членов кабинета министров рассматривают возможность применения 25-й поправки.

Беспорядки в Вашингтоне вспыхнули 6 января, когда конгрессмены вечером пытались официально утвердить 78-летнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем прошедших 3 ноября выборов. Сторонники Трампа сумели взять штурмом здание Капитолия, процедура была сорвана, произошли столкновения с полицией, силовики застрели четырёх протестующих. Один из полицейских после инцидента был отправлен в отпуск.

Позже Байдена всё же утвердили новым президентом США, Трамп заявил, что передаст ему власть 20 января, в день инаугурации.

Как писал NEWS.ru, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала произошедший штурм Капитолия актом домашнего терроризма. Она продлила до 20 января режим чрезвычайной ситуации в американской столице. Чтобы Дональд Трамп не подогревал своих сторонников риторикой о нелегитимности прошедших выборов, главу Белого дома заблокировали во всех социальных сетях. Речь идёт о Twitter, Facebook и Instagram.