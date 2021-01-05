Трамп пообещал 20 января передать власть Байдену

https://static.news.ru/photo/ff0fa950-50c8-11eb-83db-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что во время инаугурации Джо Байдена 20 января в установленном порядке передаст власть новому президенту, несмотря на то, что он не согласен с окончательными итогами президентских выборов.

Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с результатами выборов, и факты подкрепляют мою точку зрения, я гарантирую упорядоченный порядок передачи власти 20 января, — цитирует CNN действующего президента США.

Трамп добавил, что его команда и сам он обещали до последнего бороться за то, чтобы при подсчёте официальных результатов учитывались только законно полученные голоса.

И пусть это конец величайшего в истории первого президентского срока, — это только начало нашей борьбы, чтобы сделать Америку снова великой, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Конгресс США окончательно утвердил итоги президентских выборов в США, согласно которым победу на выборах одержал ключевой оппонент Трампа кандидат от демократов Джо Байден. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков. Это значит, что конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов отныне закрыты. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Выборы президента США состоялись в начале ноября, по предварительным данным, победу на них одержал представитель Демократической партии Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп, баллотировавшийся на второй срок, отказывается признать своё поражение и заявляет о масштабных фальсификациях. Он сам и многие его сторонники выступают за пересмотр итогов президентских выборов.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма. В ходе беспорядков погибли четыре человека, более 50 были задержаны.