Убивший женщину в Капитолии полицейский отправлен в отпуск

https://static.news.ru/photo/61e8148c-5109-11eb-9fad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейский, стрелявший в женщину в американском Капитолии, отправлен в отпуск до окончания расследования, заявил глава полиции Капитолия (ПК) Стивен Сунд.

В соответствии с регламентом ПК США сотрудник ПК США был отправлен в административный отпуск, его полицейские полномочия были приостановлены до получения результатов совместного расследования Департамента столичной полиции и ПК США, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

6 января в ходе беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне погибла сторонница Трампа ветеран ВВС США Эшли Бэббит. 35-летняя женщина получила огнестрельное ранение, когда пыталась пролезть в проём забаррикадированной двери. Ее экстренно доставили в больницу, но спасти Бэббит не удалось. Кроме неё, в беспорядках погибли ещё три человека.

Беспорядки произошли, когда конгрессмены должны были утвердить итоги прошедших 3 ноября президентских выборов. На них победил Джо Байден. Им помешали ворвавшиеся в здание сторонники Трампа. После этого члены конгресса были были немедленно эвакуированы, в здании конгресса произошла стрельба.

Президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно. Он также отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка у Капитолия.

Позже конгрессмены сумели утвердить победу Байдена на выборах, а действующий американский президент заявил, что не будет препятствовать передаче власти 20 января, писал NEWS.ru.