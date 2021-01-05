СМИ: в правительстве США обсуждают досрочную отставку Трампа

https://static.news.ru/photo/bb78b378-50b2-11eb-999a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Некоторые члены кабинета министров США рассматривают возможность применения 25-й поправки к Конституции США, согласно которой правительство может принять решение о досрочной отставке президента страны.

Отмечается, что члены сената в курсе того, что члены кабмина обсуждают такую возможность, сообщают источники телеканала CNN.

В случае если министры примут решение о досрочном отстранении действующего президента США Дональда Трампа, его обязанности до истечения полномочий будет исполнять вице-президент Майк Пенс.

25-я поправка к Конституции США предполагает передачу полномочий президента вице-президенту в случае недееспособности американского лидера. По информации американских СМИ, члены Судебного комитета палаты представителей США в обращении к Майку Пенсу заявили о недееспособности Трампа, так как он нездоров ментально.

Даже в своём видеообращении сегодня днём президент Трамп показал, что он не в здравом уме и всё ещё не в состоянии обработать и принять результаты выборов 2020 года, — цитирует «Коммерсант» выдержку из обращения парламентариев к вице-президенту и членам кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.