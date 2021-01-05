Мэр Вашингтона считает штурм Капитолия сторонниками Трампа актом терроризма

https://static.news.ru/photo/d38468b0-510a-11eb-bde2-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторжение сторонников Трампа в здание Капитолия было актом внутреннего терроризма. Об этом заявила мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Я здесь, чтобы сообщить вам последние новости по поводу актов домашнего терроризма, которые произошли в столице страны вчера, — цитирует Баузер ТАСС.

Ранее она продлила в американской столице на 15 дней режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Такие меры связаны с продолжающимися акциями протеста в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

Баузер считает, что многие приехали в американскую столицу, чтобы «чинить насилие и разрушения», а глава Белого дома лишь подогревает протесты своей риторикой, говоря о нелегитимности прошедших выборов.

После беспорядков в Вашингтоне минимум четыре сотрудника администрации президента США подали в отставку. Первой написала заявление руководитель аппарата первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Её примеру последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета. Заявление об увольнении также подал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

Как писал NEWS.ru, один из руководителей республиканцев в американском сенате Джон Корнин считает, что к событиям в Капитолии привели слова Трампа, который потерял свой пост в результате выборов. Корнин заявил, что в Вашингтоне было «пробито дно».

6 января в американской столице собрался Конгресс США, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа, которые прямо с митинга в его поддержку отправились штурмовать Капитолий. Парламентариев эвакуировали, а протестующих удалось выбить из здания с применением силы. Четверо американцев погибли.