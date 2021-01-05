Мэр Вашингтона продлила режим ЧС до инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/02b58d50-50a0-11eb-a940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Вашингтоне продлевается на 15 дней вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена из-за продолжающихся акций протеста в поддержку Дональда Трампа, говорится в заявлении мэра Мюриэл Баузер.

По поручению Баузер режим ЧС продлевается на 15 дней или «до дальнейших указаний мэра», свидетельствует заявление градоначальника, передаёт РИА Новости.

По мнению мэра, «многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения», присоединившись к акциям протеста. Баузер также полагает, что действующий президент США Дональд Трамп лишь подогревает эти протесты своей риторикой, заявляя о нелегитимности прошедших выборов.

Инаугурация Джо Байдена должна состояться 20 января.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 6 января мэр Вашингтона Мюриэл Баузер из-за демонстраций объявила комендантский час с 18:00 по местному времени. После этого времени полиция города начала задержания нарушителей.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.