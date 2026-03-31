31 марта 2026 в 05:35

Цены на бензин в США взлетели до рекордной отметки

Средняя цена бензина в США достигла $4 за галлон на фоне конфликта в Иране

Средняя цена бензина в США достигла $4 (около 325 рублей) за галлон на фоне обострения конфликта в Иране, сообщил руководитель отдела анализа нефтяной отрасли в GasBuddy Патрик Де Хаана в соцсети X. Это рекордный показатель с августа 2022 года.

По словам аналитика, это самый крупный месячный прирост за всю историю наблюдений сервиса. Он отметил, что цены на бензин выросли на $1,059 (около 86 рублей) за галлон, а на дизель — на $1,701 (около 137 рублей) за галлон.

Эксперты связывают подорожание топлива с ситуацией на международном нефтяном рынке. Они считают, что рост цен может повлиять на расходы американских водителей и спрос на топливо в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что из-за блокады Ормузского пролива в Польше подскочили цены на бензин и дизель. В частности, стоимость бензина марки 95 повысилась с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 161 до 162,94 рубля). Дизель подорожал с 8,19 до 8,69 злотого за литр (с 182 до 194 рублей).

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиню следует «помянуть у бензоколонки», считает он.

