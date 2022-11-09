Большинство жителей США высказались против Байдена CNN: большинство американцев выразили недовольство работой Байдена

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Большинство американцев (54%) не одобряют работу Джо Байдена на должности президента США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса компании Edison Research. Отмечается, что 73% жителей США выразили свое недовольство текущим положением дел в стране. Лишь каждый пятый американец считает, что в стране всё хорошо.

Работу главы государства по итогам двух лет президентства Джо Байдена одобрили 45% опрошенных, 54% высказались против. 39% респондентов заявили, что испытывают неудовлетворенность положением дел в США, 34% — злость, — сказано в исследовании.

Почти половина избирателей в Соединенных Штатах заявили, что политика действующего хозяина Белого дома «причиняет вред» стране.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее заявила о своей возможной отставке. В качестве причин такого шага она назвала вероятную победу республиканцев на выборах в конгресс. Кроме того, политик указала, что на подобное решение может повлиять покушение, произошедшее 28 октября в доме семьи в Сан-Франциско, в результате которого нападавший нанес мужу конгрессвумен Полу черепно-мозговые травмы молотком. Она призналась, что ее также расстроила реакция политических соперников-республиканцев на нападение.