Пелоси сообщила о возможной отставке Пелоси заявила о возможной отставке после нападения на мужа в случае победы республиканцев в конгрессе

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью каналу CNN сообщила о своей возможной отставке. В качестве причин такого шага она назвала вероятную победу республиканцев на выборах в конгресс. Кроме того, политик указала, что на подобное решение может повлиять покушение, произошедшее 28 октября в доме семьи в Сан-Франциско, в результате которого нападавший нанес мужу конгрессвумен Полу черепно-мозговые травмы молотком.

На мое решение повлияет то, что произошло за последнюю неделю-две, — сказала Пелоси.

Она призналась, что ее также расстроила реакция политических соперников-республиканцев на нападение.

Ты видишь реакцию от противоположной стороны, которая обращает это (нападение. — NEWS.ru) в шутку, и это тоже травматизирует, — поделилась переживаниями спикер.

Муж Пелоси был атакован 42-летним уроженцем Канады Дэвидом Депейпом. Отмечалось, что он пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине.

Во время слушания Депейп не признал вину и хранил молчание. Окружной прокурор Сан-Франциско предъявил ему обвинения в краже со взломом, жестоком обращении с пожилыми людьми, а также в лишении свободы пожилого человека и угрозах в адрес члена семьи госслужащего.